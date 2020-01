Rufisque / Promulgation de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie : "Nous sommes plus que jamais déterminés à nous battre pour vous" (Nafissatou Diouf, teunguethie touti tank)

La 4e édition de l’arbre de Noël organisée par l’Association "teunguethie touti tank" a réuni toutes les sommités de la ville de Rufisque. Une occasion saisie par la présidente de ladite association pour faire un plaidoyer pour la sécurité des enfants. Selon le Dr Nafissatou Diouf, « Le thème choisi cette année, qui est la sécurité et la protection de l’enfant un sacerdoce, n’est pas un hasard. Nous avons des rêves et des ambitions pour notre pays et notre continent. Mais ces rêves et ambitions sont irréalisables sans vous chers enfants. »



Face à la violence dont sont victimes les enfants un peu partout au Sénégal, la présidente de l’Association "teunguethie touti tank" lancera un appel à l’endroit des parents pour plus de vigilance. Elle a aussi félicité le président de la République Macky Sall pour l’entrée en vigueur de la loi portant criminalisation du viol au Sénégal. Une grande avancée pour la protection des enfants qui sont souvent victimes de sévices sexuels. « Chers enfants, je vous informe que le président de la République est très conscient. Il a promulgué ce vendredi 10 janvier 2020 devant les militants des droits humains, le système des Nations Unies et les élus, les femmes qui luttent pour la protection des femmes et des enfants, la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. C’est une avancée majeure pour votre protection. Nous sommes plus que jamais déterminés à nous battre pour vous », a-t-elle ajouté lors de son discours. Cette cérémonie dédiée aux enfants de Rufisque au cours de laquelle ils ont reçu des cadeaux, s'est tenue ce 11 janvier à la Mairie de ville.