Rufisque / Projet Yook Koom Koom : « Chaque commune va avoir 87 bénéficiaires. » (Aminata Sow DGPSN)

Le Délégué Général à la protection sociale et à la solidarité nationale a présidé, ce mardi 01 février 2022, à Rufisque, un CDD de ciblage des quartiers bénéficiaires des mesures d’accompagnement du projet "Yook Koom Koom".



Cette rencontre avec les autorités administratives de la ville de Rufisque, s’est tenue dans la salle des fêtes de la ville de Rufisque et avait pour objectif de procéder au tirage au sort pour les bénéficiaires dudit projet. Après les régions de Dakar, Thiès, Kaolack et Saint-Louis, avec 15 000 bénéficiaires, "Yook Koom Koom, va permettre aux femmes de bénéficier des subventions de 150 000 FCFA et d’une formation et un accompagnement sur toute l'étendue du territoire national. « Ce projet doit accompagner les bénéficiaires des bourses pour leur permettre d’avoir une activité génératrice de revenus », fera savoir Madame Aminata Sow, Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale.



Cette cérémonie de tirage des bénéficiaires du projet "Yook Koom Koom", sanctionnée par une étude d'impact positive, synonyme d’une expansion dans tous les départements du pays, s’est effectuée en présence des autorités administratives, venues pour témoigner de la transparence du tirage.