Rufisque / Présidentielle 2024 : “Si nous sommes ensemble nous pouvons relever le défi!” (Souleymane Ndoye, BBY)

Les responsables politiques de la coalition BBY de la commune de Rufisque Ouest ont convoqué ce Dimanche une assemblée générale sectorielle pour lancer officiellement leur campagne. Selon eux, leur stratégie c’est de défendre le bilan du président Macky Sall, défendre son choix mais également d’être en proximité avec les populations de la commune de Rufisque Ouest pour les convaincre à voter le candidat Amadou Ba. "Aujourd’hui nous n’avons plus droit à une défaite politique. Nous avons décidé de mettre les jeunes au-devant de ce combat. Parce que c’est un combat de jeunes. Nous avons tenu des discours pendant 12 ans. Aujourd’hui, il est temps qu’on puisse accompagner cette nouvelle relève", a déclaré le député Souleymane Ndoye devant un bon nombre de responsables politiques de la famille présidentielle du département de Rufisque.



Ainsi, poursuit-il, notre candidat a le meilleur profil que quiconque des autres candidats. "Le projet du président Amadou Bâ n'est comparable à celui d'aucun des candidats en lice", a estimé le responsable politique qui, dans la foulée, critique le projet de son principal opposant sans le nommer. "Quand je vois aujourd’hui quelqu’un qui est en prison et qui dit comme première déclaration qu'il va changer la monnaie du Sénégal, le CFA, je suis stupéfait. Nous avons une administration organisée, il envisage de supprimer le poste de premier ministre pour créer un poste de vice-président. Pensez-vous que ce type a la maturité pour diriger ce pays ?", a-t-il critiqué, appelant les populations à se réveiller. "Si vous voyez que chacun d'entre nous prend ses responsabilités, c’est parce que nous sommes sûrs que si nous sommes ensemble, nous pouvons relever le défi. Le département de Rufisque doit être la locomotive de la région de Dakar. Aujourd’hui nous n'avons plus droit à une défaite politique", a laissé entendre le député Souleymane Ndoye...