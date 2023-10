Rufisque/Présidentielle 2024 : "Nous avons une ambition pour notre pays et nous allons porter ensemble le plaidoyer pour un meilleur Sénégal” (Mame Boye Diao, candidat)

Le quartier traditionnel de Rufisque, Dangou a reçu en visite l'ancien directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC), en l'occurrence Mame Boye Diao qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle 2024 contre la volonté de son mentor Macky Sall. Vêtu d'un boubou traditionnel Lebou, rouge de couleur, le maire de Kolda a été reçu par une foule impressionnante à Dangou composée dont des autorités coutumières et religieuses. "Je me réjouis de la très belle mobilisation des populations de Dangou. En réalité il s'agit d'une très belle rencontre que nous avons eu sous l'invitation du président Ibou Gueye qui est une autorité reconnue à Dangou qui a eu l'honneur de nous inviter. IL ne s'agit pas d'une tournée parce que nous n'avons pas encore commencé la tournée qu'on compte faire au niveau du Sénégal et ça veut dire que nous n'avons même pas encore visité le département de Rufisque", a-t-il déclaré. Selon lui, “il faut un plaidoyer pour les populations de Rufisque autant sur les questions d'assainissement et sur les questions d'éducation, sur la participation des entreprises qui sont dans la zone et qui doivent concourir à pouvoir rapporter un plus dans la politique de la ville", a-t-il estimé.



Poursuivant son argumentaire, le désormais ex- dg de la CDC a réaffirmé son engagement d'être au côté des populations de Rufisque avec des projets qui accompagnent spécifiquement Dangou et toutes les autres localités de ville. "Nous avons une ambition pour notre pays et nous allons porter ensemble le plaidoyer pour un meilleur Sénégal et inch'Allah lors de la tournée que nous ferons et il y aura une étape pour le département parce que nous travaillons avec beaucoup d'autres responsables dans la ville de Rufisque et ce sera l'occasion qu'on ait une grande rencontre avec tous les responsables concernés pour pouvoir mieux porter notre message à l'endroit des populations de Rufisque", a révélé, le larder de la coalition Sénégal en mouvement qui n'a pas manqué d'amadouer les populations pour collecter un nombre de parrains conséquent à Rufisque. "En amont il y a une équipe de précurseurs qui est là. Qui ont voulu voir les populations de Dangou spontanément parrainer notre liste.

Et j'ai vu que les résultats sont très probants. Donc, c'est juste un appel pour que ça continue parce que vu la complexité du parrainage cette année avec la multitude de candidatures, il est bon qu'on puisse avoir ce qu'on appelle le parrain sûr. Et je sais que les populations de Dangou sont assez engagées derrière pour qu'elles puissent nous apporter des parrainages qui ne nous amèneront pas de doublons. C'est pourquoi j'ai insisté à ce niveau-là comme nous insistons auprès de tous nos soutiens au niveau national et au niveau de la diaspora", a-t-il sollicité.