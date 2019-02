Rufisque / Présidentielle 2019 : Démonstration de force de la coalition BBY, l'opposition muette...

« Il faut sortir de vos 4×4 et aller vers les populations », cette consigne du chef de l’État, candidat à sa propre succession, a été appliquée à la lettre par les responsables de Rufisque-Ouest. En effet, ils sont tous descendus de leurs véhicules pour s’offrir plus de 3 heures de marche à travers les grandes artères de la commune.

Aux côtés de M. Alioune Mar, maire de la commune et de M. Souleymane Ndoye, président du Conseil départemental de Rufisque, on a noté la présence de tous les responsables de BBY avec Badara Mamaya Sène de l’Arc, les députés Seydou Diouf et Arame Kadam de Yène … « Cette mobilisation augure d’une victoire éclatante au 1er tour », s’est-il ainsi réjoui. et avec en renfort de taille, le maire de Sangalkam, M. Oumar Guèye. Une marche ponctuée par des visites à des notabilités coutumières et religieuses et qui s’est achevée dans le populeux quartier de Ndiagne Samb. Sur place, les responsables qui se sont succédé au micro ont tous salué la forte mobilisation des militants « qui prouve s’il en est encore besoin que la victoire dès le 1er tour du Président Macky Sall ne fait aucun doute », a dit M. Alioune Mar. Pour l’honorable député Souleymane Ndoye, « votre mobilisation de ce soir nous rassure et nous réconforte sur notre volonté d’offrir au candidat Macky Sall plus de 80% au soir du 24 Février 2019. »

Venu prêter main forte à ses camarades de Rufisque, le maire de Sangalkam , M. Oumar Guèye s’est encore une fois réjoui « de l’unité retrouvée au sein de BBY. Ce qui s’est passé hier a été matérialisé aujourd’hui. Ceux qui pensent que nous ne pourrons jamais nous unir, vont vite déchanter. »

Il invitera ses camarades à maintenir le cap pour une réélection dès le 1er tour au soir du 24 février. Pour cette première journée, les autres coalitions en lice sont restées muettes...