Rufisque/Préparatif CFEE 2019 : L'IEF teste ses candidats.

Les 16 et 17 Mai 2019, l'Inspection de l'Éducation et de la Formation, (IEF) de Rufisque commune avait organisé dans la circonscription, un CFEE blanc qui avait pour objectif de "tester le niveau des candidats au CFEE afin d'en tirer tous les enseignements et de mettre en place un dispositif de remédiation pour ainsi mieux préparer les potaches", a dit le secrétaire général de l'IEF, l'inspecteur Maguèye Guèye. Ainsi près de 5000 élèves du public, du privé et des candidats libres ont eu à participer à ce test. Pour partager les résultats de ce test, tous les acteurs se sont retrouvés dans les locaux de l'IEF "pour ensemble définir les voies et moyens pour permettre à la grande majorité des candidats de décrocher leur premiers diplômes", a dit M. Guèye...