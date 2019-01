Rufisque : Pluie de prières à Sangalkam pour une année de paix et de stabilité.

Les Imams et Oulémas des 4C de l’ancienne communauté rurale de Sangalkam, ont perpétué ce 1er Janvier une tradition vielle de quatorze années. En effet, l’association, dirigée par l’Imam Déthié SECK, organise depuis 2004, au premier jour de l’An, une journée de récital de Coran, pour la paix et la stabilité dans le Sénégal.

La journée devenue traditionnelle est inscrite dans l’agenda des Imams et Oulémas des quatre C, qui ne ratent jamais l’occasion de se retrouver à Sangalkam, pour prier pour le Sénégal. 2019, qui est une année pas comme les autres, pour cause d’élection, revêt un cachet particulier. En effet, dans très exactement cinquante jours, les Sénégalais se rendront aux urnes, pour élire un Président de la République.

Ainsi, l’association dirigée par l’Imam Déthié SECK, a certes formulé des prières pour toute la nation et pour des élections paisibles, mais les Imams ont aussi formulé des prières pour la réélection du chef de l’État Macky SALL dès le 1er tour au soir du 24 Février.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence du Ministre de la pêche et de l’économie Maritime, maire de Sangalkam, M. Oumar GUÈYE, a été l’occasion pour ce dernier, de remercier au nom du chef de l’État, M. Macky SALL, l’ensemble des Imams et Oulémas des quatre C pour leur soutien constant et leurs prières. Il terminera par une invite à l’opposition au calme et à la sérénité pour des élections apaisées.