Rufisque / Parfum de scandale à Dougar : Peacock Investment pointé du doigt.

Suite au contentieux foncier qui oppose les populations de Dougar à DESCOS, une réunion de sensibilisation s’est tenue ce 30 Juin 2019 dans l’enceinte du lycée de la cité. Cette réunion entre dans le cadre d’une mise au point de l’évolution de la situation qui prévaut dans le village. et les populations sont venues massivement assister à la réunion.

En effet, toute la population s’est réunie autour d’une table pour dire non à l’occupation anarchique de leurs terres par des étrangers au détriment des fils de la localité.

En effet, des maisons (en jaune) construites par la société Peacock Investiment et attribuées aux employés de Dubai Port World ont été cassées pendant les manifestations par les jeunes du village de Dougar situé à Diamniadio, derrière l’hôpital des enfants

La société Peacock Investiment affirme avoir acheté 72 hectares sur les terres des populations de la localité et la question qui se pose est de savoir qui leur a bien vendu ces terres?

Autre fait bizarre dans cette affaire, seuls ceux qui ont les moyens de saisir la justice ont été dédommagés, et rien pour ceux qui n’ont pas les moyens...