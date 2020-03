Rufisque : Par crainte du couvre-feu, les populations s'exposent au Covid-19.

Rufisque, on le sait, est un très grand centre commercial. Des populations de Bargny, Sangalkam, Bambilor, Diamniadio y travaillent et y gagnent leurs vies. Elle est aussi, le point de passage obligé de tous ceux qui quittent Dakar pour rallier les localités citées plus haut. Conséquence en ces périodes de couvre-feu, c’est est le sauve qui peut. Aux différents garages, c'est une bousculade monstre, surtout que les véhicules ne prennent plus beaucoup de personnes. Le revers de la médaille est que cette situation crée un rassemblement de personnes, chose justement interdite. Quoi qu'il en soit, il ne servira à rien de rester confiné chez soi toute la nuit si pendant la journée on s'expose au virus.