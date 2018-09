Rufisque-Ouest : Souleymane Ndoye vise 20 000 parrains sur 29 000 inscrits

C’est la mobilisation des grands jours dans la commune de Rufisque-Ouest pour le démarrage officiel de la campagne relative au parrainage. En effet, les responsables de la coalition BBY de cette commune, sous la houlette du coordonnateur communal, par ailleurs président du conseil départemental de Rufisque, M. Souleymane Ndoye, tous les partis membres de la coalition avaient, déjà la veille, tenu une rencontre de partage dans la mairie de la commune, mais aussi et surtout « discuter du quota à atteindre conformément à décision prise deux jours avant par la coordination départementale d’atteindre 70 % dans le département». C’est, en tout cas, ce qu’a déclaré le président Souleymane Ndoye.



Ainsi, ajoute-t-il : « Aujourd’hui, nous avons environ 29 000 électeurs inscrits dans la circonscription administrative de Rufisque Ouest et notre objectif est d’atteindre 70%, soient 20 000 électeurs». A cet effet tous les principaux leaders de la coalition présidentielle, comme le PIT, le PS, YESSAL, le mouvement de soutien du maire Alioune Mar e »t tous les autres partis « sont donc mobilisés pour atteindre cet objectif. Et c’est ce qui explique cet engouement populaire extraordinaire, surtout des femmes et des jeunes pour venir parrainer sur place. « Nous nous réjouissons vraiment de cette mobilisation de tous les partenaires et nous pensons atteindre notre objectif dans une période d’au moins un mois. Nous allons maintenir cette dynamique unitaire pour le seul combat qui vaille qui est la réélection du Président Macky Sall dès le 1ertour en 2019 », a conclu M. Ndoye, non sans impliquer les jeunes dans la collecte.