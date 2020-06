Le gouvernement du Sénégal a, on le sait, retenu la date du 25 juin 2020, pour la réouverture des classes. Dans la commune de Rufisque Ouest, tout le matériel listé dans le protocole sanitaire exigé par les autorités sanitaires est disponible dans les 26 écoles élémentaires que compte la commune. Mais, si de ce point de vue, les directeurs d'école sont rassurés, il y'a cependant une question cruciale qui semblait ne pas être prise en compte.

En effet, en réunion de préparation de la rentrée, tenue ce 20 Juin 2020, les directeurs d'école ont mis sur la table du maire Alioune Mar leurs préoccupations qui sont toutes liées à l'hivernage. En effet, "nous écoles sont envahies par les eaux, par les herbes mais aussi et surtout par les moustiques. Et cette question n'était pas jusqu'ici prise en considération par les autorités", a dit Mme Astou Ndoye.

Des préoccupations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, car le premier magistrat de la ville s'est engagé "à contracter le service d'hygiène, pour des opérations de saupoudrage au moins une fois par semaine. En plus, nous allons engager nos services à une vidange systématique des écoles inondées. Donc, en plus de la Covid-19, il nous faut protéger les enfants contre les moustiques", a conclu Alioune Mar.