Rufisque-Ouest / Locales 2022 : Pour son meeting de clôture, Souleymane Ndoye fait une démonstration de force.

Ce vendredi 21 janvier 2022 marque officiellement la fermeture de la campagne électorale pour les élections municipales et départementales. Une occasion pour les responsables de la commune de Rufisque-Ouest de se mobiliser et d'offrir un méga meeting de clôture pour la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Souleymane Ndoye.

Clôturer en beauté, est aujourd'hui l'image affichée par les leaders des 22 partis et mouvements qui composent la coalition de la mouvance présidentielle. En effet, après 15 jours de campagne, entamée par un congrès avec la jeunesse, ensuite par de nombreuses visites de proximité et des meetings sectoriels, Souleymane Ndoye et ses militants se sont donnés rendez-vous au vaste terrain des HLM pour marquer de leur empreinte l’histoire politique de la ville de Rufisque. En effet, cette grande mobilisation, lors de ce meeting de clôture de la coalition, est considérée comme la première du genre dans la commune de Rufisque-Ouest. C'est dans la ferveur et dans l'enthousiasme que les 65 quartiers de la commune ont tous prôné le changement dans cette commune sous le règne d’Alioune Mar depuis 19 ans.

Et d'après les leaders qui ont pris la parole, l'avenir de la commune de Rufisque-Ouest repose sur le candidat de BBY, qui, affirment-ils, se soucie en priorité de l'émergence de la ville de Rufisque et du devenir des femmes et des jeunes.

Pendant ces jours de campagne, Souleymane Ndoye a véhiculé un message clair basé, dit-il, sur un programme bien conçu pour apporter des solutions aux problèmes liés à l'éducation, à la santé, au cadre de vie sur l'assainissement et sur la voirie, etc... Le candidat à sa propre succession à la tête du conseil départemental de Rufisque reste confiant pour une victoire dans tous les centres de vote du département de Rufisque...