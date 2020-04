Rufisque / Opération zéro talibé : Le CDPE équipe les 10 « Wagnou Daras » de Bambilor et commande 30 000 masques.

Le CDPE de Rufisque continue son opération zéro talibé dans la rue. Après les 3 communes de la Ville de Rufisque, les sept autres communes du département ont reçu d’importants lots de produits alimentaires pour mettre en place leurs « Wagnou Daaras ». Ainsi 10 cuisines installées dans les 4 C (les communes de Yène, Diamniadio, Sébikhotane et Bargny) ont été ravitaillées en denrées composées de 100 sacs de riz, 50 sacs de pommes de terre, 5O grosses de sucre et des enveloppes de 500 000 FCFA. Venu remettre ces dons aux Daaras, Serigne Ababacar Kane, estime qu'avec « la position de la pandémie et sa propagation, nous avons jugé nécessaire de confiner les enfants talibés. Ce sont des personnes vulnérables, vu que les cas communautaires sont devenus une menace réelle." En outre, le port du masque étant devenu obligatoire, alors "le comité a fait une commande de 30 000 masques que nous allons distribuer aux maires pour les couches vulnérables ». Gorgui Ciss, le Maire de la Commune de Yène, qui a pris la parole au nom de ses collègues maires, a salué, « le travail abattu par le comité départemental qui a travaillé en étroite collaboration avec les maires du département. Ce geste vient en appoint aux actions quotidiennes des maires au niveau de leurs localités... », dira-t-il lors de la remise qui s’est tenue ce 24 avril à la sous-préfecture de l’Arrondissement de Bambilor...