Rufisque / Opération "cleaning-day" : « L’Etat va sévir contre les récalcitrants. Une loi et des sanctions vont renforcer la volonté du Chef de l’Etat dans ce programme de Zéro Déchet» (Ismaïla Mador Fall, Ministre d'Etat)





Venu participer à cette première journée de cleaning day tenue ce Samedi à Rufisque, le ministre d'Etat à la présidence de la République, le Pr. Ismaïla Madior Fall, est revenu sur l’importance de ce programme « Zéro Déchet » initié par le chef de l’Etat Macky Sall. Selon l’ancien ministre de la justice et garde des sceaux, « L’Etat est venu en appoint avec son bras technique qui est l’UCG. Mais mieux encore, il y’a des mécanismes qui vont accompagner le suivi. Une brigade de surveillance va naître pour lutter contre l’occupation anarchique de la voie publique et une loi va être votée pour sévir contre les récalcitrants. » Une manière pour l’Etat du Sénégal de renforcer les dispositifs qui vont accompagner ce programme Zéro déchet qui s’organise un peu partout dans les grandes villes du pays, selon le ministre d'Etat. Ainsi pour mieux intégrer ce concept dans les esprits des citoyens Sénégalais, « L’Etat va sévir contre les récalcitrants. Une loi et des sanctions vont renforcer la volonté du Chef de l’Etat dans ce programme Zéro Déchet», a t-il ajouté.