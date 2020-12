Rufisque / Obsèques nationales : Le dernier match de Pape Bouba Diop.

Le terrain de Ndeffane Hlm Rufisque était exigu pour la prière mortuaire de l’ancien international sénégalais. Les autorités étatiques, avec à leur tête le ministre des sports, Matar Ba et les autorités locales ont marqué leur présence.



L’émotion était palpable à l’arrivée de la dépouille mortelle devant ses anciens coéquipiers de 2000.



Selon Pape Ass Diop qui a parlé au nom de la famille de Pape Bouba Diop, « c'était un digne fils et un bon musulman qui a beaucoup œuvré dans le social… Nos remerciements appuyés au chef de l’État Macky Sall pour tout ce qu’il a fait pour notre fils. Il a honoré notre famille et toute la population Rufisquoise …. »



Après la prière mortuaire, le cortège funèbre accompagné par ses coéquipiers en équipe nationale, les autorités de l'État, du département et les populations Rufisquoises, a pris la direction du cimetière de Dangou...