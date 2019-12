Rufisque / Noël 2019 : Les fidèles célèbrent la naissance de Jésus Christ de Nazareth en famille...

À la Paroisse Saint Agnès de Rufisque, à l’occasion de la messe de noël de ce 24 décembre, les fidèles chrétiens ont manifesté leur joie en célébrant la naissance de leur sauveur. La célébration de cette nuit qui précède le jour de Noël est très importante pour cette communauté. « Ce sont des festivités qui se célèbrent forcément en famille. C’est un moment de joie et d’allégresse. Notre sauveur et le sauveur de l’Humanité est parmi nous. Nous devons partager ce bonheur en famille après bien-sûr les prières pour remercier le Seigneur et la paix dans le pays et dans le monde », ont répondu les paroissiens venus en famille, après la messe de minuit du 24 décembre à l’Eglise Sainte Agnès de Rufisque.