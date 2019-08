Rufisque/Niacourab Peulh : Plus de 500 personnes consultées gratuitement...

Le village de Niacourab Peulh est une localité située entre les communes de Yène et de Diamiadio. Une localité qui ne bénéficie d'aucune structure sanitaire, obligeant ainsi la population à se rendre dans les chef-lieux de communes environnantes. Ainsi, pour les soulager et leur apporter assistance, le Mouvement Citoyen et Patriotique (MCP), a organisé ce Samedi 31 Août une journée de consultation gratuite pour diverses pathologies. Ainsi, ce sont douze médecins qui ont été mobilisés pour la cause et ce sont plus de 500 personnes qui ont pu bénéficier gratuitement de soins et de médicaments.