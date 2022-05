Rufisque / Mosquée Keury Kao : l'une des plus vieilles mosquées de l'Afrique de l'ouest sera rénovée par le chef de l’État.

La grande mosquée de Rufisque est un patrimoine religieux et historique qu'il faut préserver. Créée en 1844, la Grande Mosquée de Keury Souf nécessite plus que jamais une rénovation. Une vieille doléance qui sera bientôt résolue par le Chef de l’État, Macky Sall.



Cette vieille bâtisse, « était un terrain vague que la population de Rufisque avait peur de fréquenter car apparemment il s’y déroulait des choses très bizarres. Mais ce sont nos aïeux, qui venaient du Djolof, qui avaient osé y passer la nuit. Par la suite la famille Diagne par le biais de feu Mame Sangoné Diagne, a décidé d’offrir ce terrain. Il a décidé d’en faire une grande mosquée… », a rappelé l’actuel Imam Ratib de la dite mosquée, Bamar Ndiaye.



C’est pour cette raison que la famille Diagne garde les clés de ce temple, mais c’est les famille Ndiaye de Diokoul et de Dangou qui sont choisis alternativement comme Imam Ratib. « L’historique de cette mosquée nous montre que les lébous ont très tôt fait de leur mieux pour construire des lieux de culte. La grande mosquée était très fréquentée lors des grands jours de fêtes musulmanes. Les fidèles venaient de Kounoune, Mbao, Déni..., pour prier. Les grandes mosquées n’étaient pas nombreuses. Les autorités administratives et coutumières, les politiques comme Feu Mbaye Jacques Diop, Mamadou Cora Fall, Alioune Badara Mbengue priaient dans cette grande mosquée. Les religieux comme Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, Abdou Aziz Sy Junior, sont venus ici… »



Des souvenirs encore vivaces avec l’organisation de journées de prières organisées chaque année pour prier pour la paix et la stabilité du pays avec la participation de tous les imams et oulémas de Rufisque. Mais ces activités sont fortement menacées avec ce lieu de culte vieux de plus de 170 ans.



« On a tout fait pour rénover la grande mosquée mais les moyens ne suivent pas. Mais avec l’aide d’Allah, notre frère Palla Mbengue, qui a été intronisé Ndeye Dji Rew, nous a invité à une audience accordée par le chef de l'État, Macky Sall. On a exposé la situation au chef de l’État, Macky Sall, qui a pris des résolutions fermes pour nous venir en aide. On ne demande pas d’argent mais juste qu’il rénove notre mosquée. On a beaucoup d’espoir, car il l’a déjà fait dans les grandes cités religieuses… », a-t-il ajouté lors d’un entretien accordé...