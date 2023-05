Rufisque / Mort d’un gardien à Keur Ndiaye Lo : il s'agirait d'une mauvaise chute...

On en sait un peu plus sur la mort du gardien Ibra Thiam à la Cité Dakar Dem Dikk de Keur Ndiaye Lo. En effet, après la découverte du corps sans vie de ce sexagénaire, l’on se demandait dans quelles circonstances serait survenu son décès.



Aussi, d’après les informations que nous avons finalement recueilles, Ibra Thiam qui était gardien d'un bâtiment en construction, non encore électrifié, aurait fait une chute en arpentant les escaliers et se serait fracassé le crâne au moment de la chute.

Le drame a eu lieu ce vendredi aux environs de 21 heures...