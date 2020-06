Rufisque / Mepa : « L'intention du chef de l'État est de renforcer le secteur privé Sénégalais favorable à la création d’emplois pour les jeunes » (Samba Ndiobène Ka)

Le Ministre de l'Élevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka, a effectué une visite dans les haras privés qui se situent dans les zones de Sangalkam et Niague. Une occasion pour Samba Ndiobène Ka de prendre le pouls de ce secteur qui traverse des difficultés en cette période de crise économique.



«Je suis là pour m’enquérir de la situation de ces haras et surtout des initiatives. L’activité allant dans le sens de l’élevage des chevaux est au-delà de la passion et au-delà de l’intérêt des promoteurs. C'est aussi un secteur qui crée beaucoup d'emplois. L'intention du chef de l'État est de renforcer le secteur privé Sénégalais qui constitue le seul environnement favorable à la création d'emplois pour les jeunes », a dit le ministre.



Un poste de santé vétérinaire fait partie des projets que l'État du Sénégal ambitionne de réaliser dans cette zone, selon toujours l’autorité principale du ministère de l'Élevage et des Productions animales (Mepa). « Ce que nous sommes en train de faire nous le faisons pour nos employeurs que vous êtes. Une revendication qui date de plus de 40 ans, on y accède avec l'avènement du Chef de l'État Macky Sall. On ne peut que s'en féliciter. Les 2% de la Lonase dédiés à ce secteur c'est non négligeable. Les besoins sont énormes, mais la volonté du gouvernement est d'accompagner l'ensemble des acteurs pour le développement de ce secteur… », a-t-il ajouté. C’était lors d’une visite qui s'est tenue ce 27 juin...