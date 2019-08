Rufisque / Marché central : Les services d’hygiène lancent un appel au maire et aux commerçants pour le bon suivi

Dans le cadre du nettoyage du marché central de Rufisque, le marché au poisson et celui de la boucherie, qui étaient dans un état extrêmement sale, ont reçu une grosse cure de la part des hommes en marron. Après avoir nettoyé et désinfecté les lieux, le Major Mamadou Thiam Faye, chef de la sous brigade d’hygiène de Rufisque, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux commerçants pour un suivi quotidien et un entretien permanent des lieux. Il a également demandé au maire de Rufisque- Est de les accompagner...