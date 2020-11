Rufisque / Maladie mystérieuse : Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Karim Sall, Alioune Ndoye au chevet des pêcheurs infectés en haute mer et rassurent les populations.

Après une réunion de gestion de crise sanitaire, les trois ministères (MPEM, MSAS, MEDD) concernés par cette maladie non encore identifiées qui a touché des pêcheurs, ont effectué une visite au stade Galandou Diouf. Ce sont 225 pêcheurs touchés par cette maladie qui ont eu l’occasion d’échanger avec ces autorités qui étaient accompagnés par le Gouverneur de Dakar, le préfet de Rufisque, le président du Conseil départemental de Rufisque, le Médecin Chef du district de Rufisque.



Selon Alioune Ndoye, le Ministre de la pêche, « on félicite les services de la santé car en quelques jours il y’a eu des résultats probants. Il y a des malades qui sont presque guéris et qui pourront rentrer chez eux dans les prochaines heures. On peut rassurer la population sur tout ce qui se dit, quant au fait de manger du poisson.



L’origine de cette maladie n’est pas virale et les poissons qui sont déversés sur le marché font l’objet d’abord d’analyse et de certification quant au caractère consommable de ces produits. Les poissons ne sont pas sources de contamination… », a-t-il annoncé. Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, a tenu aussi à apporter des précisions.



Selon ce dernier, « nous sommes en train de faire des prélèvements sur le site concerné qui est presque à Ndayane. Dix prélèvements ont été faits sur des algues marines, de l’eau de mer et sur les poissons. On pourra bientôt déterminer les causes de cette maladie. Mais pour le moment on suspecte une espèce d’algues marines qui serait à l’origine de cette maladie de la peau et des solutions seront trouvées… », a-t-il ajouté lors de cette visite qui s’est tenue ce 20 novembre 2020 à Rufisque.