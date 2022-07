Rufisque : MPR/Les Serviteurs pour la revalorisation culturelle et historique de la ville.

Pape Djibril Fall et les Serviteurs ont été ce début de semaine dans la ville de Rufisque. Une ville qui remonte au XVIe siècle lorsque fut fondé le village de pêcheurs nommé Teung-Guedj, qui dispose d'un riche patrimoine culturel dominé en grande partie par la culture Lébou.



C’est d’ailleurs ce qui a inspiré les Serviteurs, qui sont animés par la confiance des populations de la ville pour la représenter au niveau de l’Assemblée nationale et de prendre en charge les aspirations culturelles de la ville. Ibrahima Mbaye Sopé, membre de la coalition les Serviteurs, a pris la parole pour parler au nom des artistes qui méritent leur place à l’Assemblée nationale.



Aussi, la ville doit également avoir, sa voix portée au niveau de la 14e législature pour la résolution des problèmes de santé et d’assainissement qui plombent l’émergence de la ville...