Rufisque/Lutte contre les inondations : « On ne va plus attendre 1 ou 2 mois avant l’hivernage pour faire des travaux" (Alioune Mar, maire)

Le préfet de la ville de Rufisque a convoqué ce lundi 28 février 2022, une réunion d’urgence avec les maires des différentes communes que compose la ville pour étudier la lancinante question des inondations.



« Le préfet avec les administratifs de la ville ont effectué une visite de terrain, mais également de constater de visu les difficultés que les dirigeants rencontrent par rapport aux inondations », a souligné le maire de la commune de Rufisque Ouest, Alioune Mar.



À l’issue de ces travaux de briefing, entamés 5 mois avant la saison des pluies, des travaux vont démarrer dans les plus brefs délais. « On ne va plus attendre 1 ou 2 mois avant l’hivernage pour faire des travaux aussi bien qu’à la sortie numéro 10 sur l’autoroute qu’à la sortie 9 et il faut préciser que la réunion était axée sur ces deux sorties là et d’après le préfet, il y aura d’autres réunions sur d’autres sites inondables et surtout au centre-ville, dans les quartiers périphériques pour prendre des solutions", informe toujours Alioune Mar.