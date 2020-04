Rufisque / Lutte contre le covid-19 : Le comité départemental équipe les communes en produits de prévention.

Après les services déconcentrés de l’État, la police, la gendarmerie, le service d’hygiène, c’est au tour des communes de Rufisque Est, Nord et Ouest de recevoir des produits et du matériel pour le lavage des mains dans les quartiers qui se trouvent dans leurs territoires. Selon le préfet du département de Rufisque qui est le président dudit comité, « Par ce geste nous espérons renforcer le dispositif qui doit accompagner la lutte contre l’épidémie du civid-19 qui sévit actuellement dans notre pays. Les maires de ces communes ont déjà mis sur pied des cellules dans les quartiers qui sont chargées de mettre en œuvre la stratégie au niveau du département. Ces cellules doivent être dotées en produits de prévention et de protection. » Le maire de la commune de Rufisque Est qui a parlé au nom des maires, a tenu à revenir sur le rôle des jeunes regroupés au sein des associations et les conseils de quartier dans cette stratégie de lutte contre le Covid-19. Selon Boubacar Albé Ndoye, « pour gérer cette crise, il faut que la proximité soit impliquée dans ce dispositif. Nous avons fait appel aux conseils de quartier et les associations qui vont accompagner ce combat que nous menons actuellement contre cette maladie à coronavirus », a-t-il ajouté lors de cette rencontre qui s’est tenue ce 2 avril à la préfecture de Rufisque.