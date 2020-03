Rufisque / Lutte contre le Covid-19 : « Si on retrouve des enfants de la rue ou des talibés, nous allons les récupérer. Ils seront déposés dans des centres d’accueil... » (Serigne A. Kane, préfet)

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le préfet du département de Rufisque a adopté des mesures concernant les Daaras et les enfants de la rue. En effet, selon Serigne Ababacar Kane, « nous avons pris toutes les dispositions et nous avons mis en place une équipe qui a sillonné tout le département pour recenser le nombre de Daaras qui s’y trouvent et qui dépassent plus de 200 Daaras. Nous allons les accompagner avec des mesures. Les serignes Daaras qui veulent rentrer avec leurs pensionnaires vont avoir une voiture et un appui. Ceux qui ne le veulent pas, auront notre soutien avec des vivres », a-t-il annoncé.



Mais il est sûr et certain, « que ces enfants seront confinés et si on retrouve des enfants de la rue ou des talibés, nous allons les récupérer. Ils seront déposés par la suite dans des centres d’accueil », a ajouté le préfet du département de Rufisque lors d’un point de presse tenu en marge d’une rencontre du comité départemental de lutte contre les épidémies qui s’est tenue ce 31 mars à l’hôtel de ville de Rufisque.