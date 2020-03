Rufisque / Lutte contre le Covid-19 : M. Souleymane Ndoye invite à plus d'exigence et à plus de discipline.

Le département de Rufisque est, on le sait, la porte d'entrée terrestre de la région de Dakar. Il abrite en son sein le pôle urbain de Diamniadio, mais aussi et surtout un centre commercial et un quai de pêche d'où partent et reviennent tous les jours et de tous les coins du pays, des camions frigorifiques et autres moyens de transport.

Ainsi, la vieille ville est totalement exposée et sérieusement menacée par le coronavirus. Fort de ce constat, M. Souleymane Ndoye, président du Conseil départemental de Rufisque, après avoir approuvé les mesures fortes prises par le Président Sall pour faire face au coronavirus, "note avec satisfaction, le patriotisme, l'engagement et l'adhésion des Sénégalais à ces mesures."

Par ailleurs, le président du Conseil départemental de Rufisque tient à encourager les chefs de districts sanitaires du département et tous les travailleurs du corps médical, "à accentuer leurs exigences envers la population." M. Souleymane Ndoye exhorte, aussi, "les populations du département de Rufisque à accorder plus d'attention à la discipline requise en pareille situation et en appelle à la responsabilité individuelle pour éviter la propagation de la maladie."

Faisant suite au message et aux mesures prises par le chef de l'État, le président du Conseil départemental de Rufisque, informe "que durant la période allant du 18 Mars au 15 Avril 2020, les directeurs de service veilleront à assurer, grâce aux permanences, la continuité du service administratif."

En outre, dans le cadre de la guerre contre la pandémie, M. Ndoye s'engage "à mettre toute son énergie et ses ressources humaines et matérielles au service de la lutte contre le covid-19."