Les collectivités territoriales, toutes membres du comité départemental de gestion des épidémies, se sont réunies ce 31mars avec le préfet du département, pour évaluer les efforts qui ont été consentis depuis le début de cette lutte contre la maladie à Coronavirus.



Une occasion saisie par le président du Conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye, de revenir sur la somme qui a été réunie pour faire face à cette crise sanitaire qui secoue actuellement le pays. « On a ouvert un compte bancaire pour réunir les dons des gens de bonnes volontés qui ont bien voulu participer à l’effort de guerre contre le covid-19. Des autorités natives de la veille cité ont mis la main à la poche ; les gens de bonne volonté et les collectivités territoriales du département ont aussi amené chacune sa contribution. En tout ce sont 65 529 000 f cfa en espèces et plus de 39 millions en nature qui sont déjà collectés par le CDGE" », a annoncé Souleymane Ndoye.



Une liste des donateurs est disponible à la préfecture de Rufisque et les dépenses y sont notifiées. Selon le président du Conseil départemental de Rufisque, « les services déconcentrés de l’Etat, la police, la gendarmerie, le service de l’hygiène, la Mac et les structures sanitaires ont été bien équipés grâce à ce fonds. La somme restante va servir au suivi de cette crise », a-t-il ajouté...