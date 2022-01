Rufisque / Locales 2022 : les populations toujours en attente des vrais résultats.

À Rufisque, deux jours après le scrutin du 23 janvier, c'est le flou total qui entoure les résultats issus du vote des citoyens. En effet, si au lendemain du vote toutes les tendances semblent donner la victoire à la coalition Yewwi Askan Wi, tard dans la nuit, c'est BBY qui revendique la victoire. Et ce méli-mélo, concerne la très convoitée ville de Rufisque et le Conseil départemental.



La commission de rencencement des votes qui a commencé ses travaux est aujourd'hui la seule structure capable d'édifier les Rufisquois sur les vainqueurs du scrutin. Si à Rufisque Ouest les choses sont claires que c'est Alioune Mar de Geum sa Bopp qui a remporté le scrutin et qu'à Rufisque, YAW est sûr de déboulonner Albé Ndoye, le maire sortant, rien n'est pour le moment clair pour les résultats de Rufisque nord, pour la ville et le Conseil départemental. Pour le moment, chaque camp revendique la victoire et certains ont même commencé à célébrer "leur victoire".



Cependant, si du côté de BBY on attend les résultats officiels, du côté de YAW c'est un communiqué rendu public, qui invite les militants à rester vigilants parce-que semble t-il, "ils veulent nous voler notre victoire en ville et dans le département." Pour l'heure, les Rufisquois attendent de savoir qui de Ismaïla Madior Fall ou de Omar Cissé sera leur futur maire.



À suivre...