Rufisque / Locales 2022 : le temps requis pour voter, unanimement fustigé par les candidats et électeurs.

À Rufisque, les votes comptant pour les élections municipales et départementales se déroulent bien sur toute l’étendue de la ville de Rufisque. Au constat, les populations se sont fortement mobilisées pour élire leur maire par suffrage direct. Une première d’ailleurs au Sénégal.



Seul point noir constaté lors de cette journée de scrutin dans la vielle ville, est pour certains la promenade interminable dans les bureaux de vote pour accomplissement de ce devoir citoyen. Ce sont en général 10 à 15 minutes dont a besoin un votant pour choisir les bulletins et voter pour les candidats de leur choix. Ce qui risque, pendant qu’on y est, d’impacter négativement le déroulement du scrutin. Ce compte à rebours pour le maire sortant de la commune de Rufisque-Ouest, Alioune Mar, va avoir un impact sur l'engouement autour de ces élections.



La jurisprudence par rapport aux élections révèle un standard de 500 votants par bureau de vote. Mais fâcheusement, « Il y aura un décalage négatif entre le nombre d’inscrits et le nombre de suffrages exprimés », a noté la tête de liste majoritaire de la coalition Gueum Sa Bop à la ville de Rufisque, Alioune Mar.



Le même constat est aussi fait par Sokhna Khady Fall Tall, membre de la plateforme Diammi Rewmi,invitée sur le plateau de la TFM. Le membre de la société civile et résident à la ville de Rufisque, a passé pour sa part 16 longues minutes dans son bureau de vote pour enfin sacrifier son devoir citoyen.



Dans cette ville assez stratégique qu’est Rufisque, la particularité de cette année est que les votants peuvent se confiner trois fois de suite dans l’isoloir pour choisir le maire de leur commune, de la ville et leur président du conseil départemental.



À ceux-là s’ajoute, une pléthore de listes qui briguent le suffrage des Rufisquois. Ils sont exactement 12 à vouloir la chaise du maire. Un nombre qui peut être tout de même jugé très nombreux et qui aura son rôle à jouer sur le temps nécessaire pour permettre aux 256. 299 votants, attendus dans les 496 bureaux de la ville Rufisque, de voter sans difficulté...