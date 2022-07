Rufisque / Locales 2022 : l'inter coalition Yewwi wallu défie BBY à Sangalkam et Bambilor.

La bataille de Sangalkam et de Bambilor aura donc bel et bien lieu. Alors qu’on croyait que les élections ne seront qu’une promenade santé pour BBY à Bambilor, dont le maire Ndiagne Diop est tête de liste départementale, la tête de liste de l'inter coalition Yewwi/Wallu, le Dr Oumar Cissé est allé enrôler Mamadou Sall Diop. Ce dernier était classé deuxième lors des dernières élections locales.



À Sangalkam, alors que le doute planait sur son engagement, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, maire de Sangalkan reste et demeure dans la coalition Yewwi, il l’a fait savoir par une lettre ouverte à l’attention de ses militants.



Il a ainsi, réaffirmé sa volonté de « faire de Sangalkam un maillon essentiel de la grande coalition Yewwi Askan Wi/Wallu dans le département de Rufisque. Pour notre cause commune dans ces élections législatives, je m'engage à m’investir pleinement dans la campagne, comme de coutume, pour accompagner les candidats de l'inter coalition pour qu'au soir du 31 Juillet 2022, la grande coalition puisse lever la voix pour célébrer la victoire », a-t-il dit.



Pour finir, il invite ses militants à « relever ce second challenge (remporter la majorité parlementaire) qui nous est dévolu et démontrer encore une fois la force de frappe de la commune de Sangalkam dans le landernau politique du département de Rufisque et au-delà du territoire national », a-t-il conclu.