Rufisque/Locales 2022 : Souleymane Ndoye officialise son retour, lance un appel à l’unité et réitère son engagement auprès du chef de l’État

Peu avant la désignation officielle de Ismaïla Madior Fall comme tête de liste de la coalition BBY pour la ville de Rufisque, la coalition Boolo Défar Tengueth (Bdt) qui avait été mise en place par une vingtaine de partis politiques et de divers mouvements membres de Bby et de la mouvance présidentielle, et qui dès le départ a pris les allures d’un front républicain, avait porté son choix sur le député Souleymane Ndoye pour pour en faire sa tête de liste à la mairie de ville de Rufisque.



On filait alors tout droit vers un duel à l’intérieur de BBY. Mais, suite à la rencontre entre Souleymane Ndoye et le président de la République le vendredi 29 Octobre 2021, le désormais coordonnateur départemental de l’APR, à travers un communiqué, parvenu à Dakaractu, tient à préciser que « la coalition salue la détermination et l’engagement du député Souleymane Ndoye de continuer à accompagner le président de la République dans sa quête de construction de territoires viables compétitifs et porteurs de développement durable. » Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer et craindre, « la coalition BDT exprime sa solidarité à M. Souleymane Ndoye qui a accepté l’invitation du Président Macky Sall, qui, sur la base d’informations fiables et sûres recueillies à partir d’une analyse pointue de la situation politique dans la ville et dans le département de Rufisque, a demandé à l’honorable député, de diriger la liste de la coalition BBY dans la commune de Rufisque- Ouest et dans le département de Rufisque. »



Par ailleurs, la note précise que le seul objectif de ceux qui ont monté la coalition et qui reste encore d’actualité, « c’est la volonté de conserver l’unité et la cohésion du camp présidentiel. Les candidatures indépendantes enregistrées dans plusieurs communes du département au nom de la coalition Bdt participent de cette stratégie de capture du maximum de suffrages pour la conquête des territoires du département au seul service de la coalition BBY et de la majorité présidentielle, voire du front républicain. »



Pour finir, le député Souleymane Ndoye lance par conséquent un appel « à l’unité et à la mobilisation des membres de Bby, de la majorité présidentielle et de l’ensemble des forces vives pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022 », conclut la note...