Rufisque / Locales 2019 : Les dignitaires Lébou bénissent Ismaïla M. Fall qui sera candidat si...

Le conseil notable des Lébou sous la direction de M. Maguette Guèye Sidiya, Président d’honneur du conseil des notables de Teungueth, s’est réuni le Samedi 13 Juillet au jardin public de Rufisque pour rendre un vibrant hommage à un de leur fils, le Ministre d’État, le Pr. Ismaïla Madior Fall.

Ce dernier va saisir l'occasion pour s'exprimer sur les élections locales qui pointent à l'horizon. « Je suis prêt à briguer aujourd’hui les suffrages des Rufisquois pour la mairie de ville. Aujourd’hui il y a beaucoup de problèmes. Nous voulons une vision nouvelle et une alternance générationnelle », a affirmé l’ancien garde des Sceaux qui rejette toutefois toute candidature « isolée ». « Je suis candidat à la condition que l’ensemble ou l’essentiel des forces vives de Rufisque agréent et soutiennent cette candidature », a-t-il expliqué soulignant avoir reçu l’agrément d’associations, de politiques et de notables pour la succession du doyen Daouda Niang...