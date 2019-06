Rufisque / Levée des couleurs : "Il suffit de sortir et de se promener dans la rue pour voir comment l'incivisme est poussé à outrance" (Mamadou Camara Fall DC MFPRSP)

Le Centre national de formation et d'action (CNFA), établissement créé en 1962, a abrité ce 3 Mai 2019 la cérémonie, devenue traditionnelle, de levée des couleurs, instituée par le chef de l'Etat, M. Macky Sall. La cérémonie, présidée par le directeur de cabinet du Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service public, M. Mamadou C. Fall, en présence des autorités locales, a été l'occasion pour M. Fall de revenir sur l'importance de la citoyenneté. En effet, dira-t-il, "Il suffit de sortir et de se promener dans la rue pour voir combien l'incivisme est poussé à outrance..."