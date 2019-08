Rufisque : Les transporteurs se prononcent sur le renouvellement du permis, le permis à points et les accidents de la route.

Le 03 Septembre prochain, les anciens permis de conduire ne seront plus autorisés. Au niveau des bureaux d'enregistrement c'est le grand rush. À Rufisque, certains transporteurs jugent le délai trop court et demandent aux autorités de prendre en compte un certain nombre d’éléments. Selon Alioune Badara Diouf, "ma pièce d'identité n'est pas encore disponible. Mes amis transporteurs qui vont dans la sous région ne peuvent pas perdre des jours à Dakar."

Interpellés sur la fréquence des accidents sur nos routes, les chauffeurs pointent du doigt "l'indiscipline de leurs amis chauffeurs" et se disent totalement en phase avec l'instauration du permis à points...