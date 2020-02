Rufisque : Les femmes du FEDES expriment leurs attentes à Zakhra I. Thiam.

Après deux ans d’existence, l’Association Femme Développement Solidarité (FEDES) de Rufisque , s’est reunie à l’EFI pour tenir son assemblée générale, ce samedi 8 février. Cette rencontre a été placée sous la présidence effective de Mme Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Honorable député, Souleymane Ndoye, prèsident d'honneur de l'association et par ailleurs Président du Conseil Départemental de Rufisque. Mme Yacine Ndiaye, présidente de la FEDES a saisi l’occasion pour revenir sur la genèse de ladite association et ses appréciations par rapport à cette AG. Selon elle, la FEDES a été créée en le 27 janvier 1988 par le président Souleymane Ndoye dans le souci de soutenir ces femmes qui se battaient à ses côtés dans le terrain politique. C’est ainsi qu’il a eu l’idée d’initier cette politique de développement pour permettre à ces femmes d’être d’être autonomes. Sur ce, pour le demarrage il a offert aux femmes des machines de couture, une pirogue de pêche, 2500 poussins accompagnés de 2 tonnes d’aliment pour les nourrir et d'une enveloppe de 10 millions de FCFA. Pour mieux développer leurs activités, elles demande à la ministre de les soutenir. « Nous voulons que la ministre nous apporte son soutien. Et elle a pris l’engagement de nous accompager sur beaucoup d’aspects que ce soit financier, en formation ou matériel », a-t-elle ajouté. Souleymane Ndoye, président du Conseil departemental de Rufisque, après s'être réjoui de la présence de la ministre, est revenu sur ce qui l'a incité à créer cette association.