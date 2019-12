Rufisque : Les anciens athlètes reprennent à nouveau les pistes.

À l'occasion du 1er décembre 2019 marquant la journée mondiale du SIDA, l'association des anciens athlètes de Rufisque, les" 3AR" de Rufisque ont organisé une randonnée pédestre dénommée "les 10 km de Rio". Parrainée par Mamadou Cora Fall et par Mme Thiané Diagne Jour-j qui a d'ailleurs offert généreusement des bons de couture d'une valeur de 50 000 F à toutes les filles qui ont participé. Le ministre d'État Ismaïla Madior Fall ainsi que maire Albé Ndoye étaient également présents. Le chargé de communication et des relations extérieures des 3AR, Mme Mariétou Diouf, a déploré le fait "que jusqu'à présent, les athlètes de Rufisque ne parviennent pas à avoir leur piste et profite donc de l'occasion pour demander au chef de l'État de construire une piste au stade Ngalandou Diouf afin que les jeunes athlètes puissent rester chez eux et s'entraîner comme il se doit. "M. Sara Oualy Président de la fédération à également mis l'accent sur l'urgence pour athlètes Rufisqois d'avoir une piste. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd puisque le Maire de Rufisque s'est engagé de construire une piste, a confié selon Sara Oualy.