Rufisque : Les acteurs de la pêche s'insurgent contre les industries de fabrique de farine de poisson et interpellent l'Etat

Depuis un certain temps, il a été constaté la multiplication des usines de farine de poisson et particulièrement celle de Cayar, qui a suscité d'énormes polémiques. C'est dans cette logique que l'association pour le développement de la pêche artisanale a organisé ce mercredi 27 novembre 2019 à Rufisque, un plaidoyer et une sensibilisation pour la transparence dans la pêche et la gestion durable des stocks et des sites côtiers pour les pélagiques.

La coalition nationale pour la transparence dans la gestion des petits pélagiques au Sénégal s'est mis d'accord pour la protection de ces espèces côtières en promouvant le dialogue avec les acteurs de la pêche. Mr. Moussa Mbengue, secrétaire exécutif de l'association Ouest Africaine pour le développement de la pêche artisanale pense que, "les professionnels de la pêche doivent être informés et sensibilisés pour que les petits Pélagiques ne soient pas être pêchés avant d'atteindre l'âge adéquat." Toujours selon lui, "l'autorisation d'implantation des usines de farine de poisson ne devrait pas être autorisée si les normes environnementales ne sont pas respectées." Mamadou Diop Tine, secrétaire général et membre de la plateforme dénonce l'octroi de licence sous demande Asiatique car "leurs bateaux ciblent les petits pélagiques de nos côtes et nous invitons M. le ministre Alioune Ndoye de bien vouloir multiplier le dialogue avec les acteurs de la pêche comme le faisait son prédécesseur Aminata Mbengue Ndiaye."