Rufisque/Législatives2022 : Oumar Guèye satisfait du bon déroulement du vote.

Le ministre Oumar Guèye a accompli son devoir de citoyen aux environs de 10h au centre école 1 de Sangalkam, au bureau numéro 2. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, coordonnateur départemental de BBY, a apprécié la façon dont se déroule le vote.

En effet, selon lui, aucune difficulté n'est à soulever et "le vote continue en toute sérénité et l'affluence est au rendez-vous." Le ministre Oumar Guèye se dit confiant quant à l'issue du vote...