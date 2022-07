Rufisque/Législatives2022 : Ce n'est pas encore le grand rush dans les centres de vote.

Ce dimanche 31 juillet 2022 sont organisées au Sénégal les élections législatives. Les populations sont invitées à renouveler les cent soixante-cinq (165) membres de l’Assemblée nationale du Sénégal. À l'instar des autres collectivités territoriales, dans le département de Rufisque, le vote a bien démarré et à l'heure. Du point de vue organisationnel, toutes les dispositions semblent être prises pour assurer un bon déroulement du vote. Les membres des centres de vote sont en place et le vote se déroule dans le calme sous la bienveillance des forces de défense et de sécurité, présents en nombre et qui veillent au grain. Mais, le seul hic, les Rufisquois ne sont pas pour le moment sorties en masse. Des centres où des électeurs se font désirer. Ainsi donc, le premier défi à relever sera celui de la participation.