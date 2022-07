Rufisque / Législatives 2022 : « Tous les jeunes pensent qu’ils sont délaissés et sans le savoir, on créé des révoltés » (Souleymane Ndoye)

Souleymane Ndoye, leader de la coalition Bby à la commune de l'Ouest, continue de dérouler sa tournée dans les quartiers de la dite commune. Le candidat à la liste nationale s'est rendu ce 20 juillet aux HLM de Rufisque où les femmes et la jeunesse lui ont réservé un accueil chaleureux.



Ce dernier s'est adressé directement à la jeunesse : "Ce n'est pas qu'aux Hlm, je parle pour l'étendue du territoire national. C'est le même probleme qui est constaté partout. Le pourcentage de jeunes est très important. Les enfants grandissent vite. Et ils ont des besoins et parfois ils se sentent délaissés", a-t-il souligné.



Les responsabilités sont partagées, selon toujours ce dernier ."On voit des jeunes qui vivent dans des conditions très difficiles dans les maisons familiales. Les moyens ne suivent pas. Ils sont en âge de fonder leur foyer et c'est très difficile pour eux. Ils sont révoltés contre l’État. Mais où se situe la responsabilité de l’État dans ces cas de figure ? Ils sont violents car ils sont frustrés, mais ils devraient revoir leurs comportements parce que l'État est prêt à vous accompagner. Ici au Sénégal, le seul habilité à définir la vie politique c'est le président de la République, car nous sommes dans un régime présidentiel. Nos opposants qui sont très forts en manipulation ne méritent pas la majorité, car le Sénégal n'est pas prêt à vivre ce que le Mali est en train de vivre", a -t- il lancé en soulignant toutefois que seule la jeunesse peut garantir cette majorité qui est gage de la stabilité...