Rufisque / Législatives 2022 : Mimi Touré annonce la restitution du Lébougui aux populations par le chef de l’État Macky Sall.

C’est une immense foule qui a reçu la Caravane de la tête de liste Nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les leaders du département de la mouvance présidentielle dans l’unité, ont déroulé le tapis rouge à Aminata Touré et sa forte délégation.



Réconfortée par l’accueil chaleureux que les militants et sympathisants Rufisquois lui ont réservé, l’ancienne Premier ministre dira, « Rufisque est une ville de braves hommes et de braves femmes », a-t-elle lancé à la foule. « C’est la foule de feu Mbaye Jacque Diop. À qui nous rendons un vibrant hommage. C’était un compagnon du président Macky Sall."



Dans la foulée, la tête de liste nationale de BBY a annoncé une bonne nouvelle aux sportifs Rufisquois en général et à ceux de l'ASC Lébougui. En effet, informera t-elle, le terrain de Lébougui que vous avez réclamé depuis fort longtemps, a été restitué aux populations par le chef de l’État Macky Sall. Parce que ce dernier préfère le bien être de sa jeunesse… », a-t-elle dit.



Un grand ouf de soulagement, si l'on sait que ce terrain est objet de contentieux depuis des années, entre les populations de dangou et le propriétaire du terrain. Selon toujours Mimi Touré, le chef de l’État Macky qui a d’énormes ambitions pour la Région de Dakar, le département de Rufisque y occupe une importante place.



« Vous avez le Train Express Régional qui était un projet mirobolant pour certains et irréalisable selon un opposant qui avait même dit qu’il allait changer de nom de famille si le TER roulait. Aujourd’hui c’est une réalité qui fait le bonheur de plus 100 000 sénégalais par jour. Le chef de l’Etat a bâti des ponts, des autoponts. Il y a aussi le pôle urbain de Diamniadio qui est un bijou au cœur du département de Rufisque. Ces projets vont se déployer un peu partout si la coalition BBY remporte ces élections du 31 juillet. Et aujourd’hui, je suis rassuré. Car cette unité des leaders va nous permettre d’avoir un score de plus de 70% et prouver notre majorité car lors des locales nous étions en rangs dispersés … », a-t-elle elle souligné devant Oumar Guèye, Seydou Diouf, Souleymane Ndoye, le Pr Gorgui Ciss, Diouma Dieng Diakhaté, qui ont reçu le pari de la mobilisation.