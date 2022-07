Les candidats au niveau départemental aux législatives de la coalition Wallu-Yewwi ont investi le terrain. Des porte à porte, des visites de proximité sont organisées un peu partout dans le département de Rufisque.



En caravane ce 21 juillet, la tête de liste départementale de la dite coalition, Oumar Cissé, a lancé des piques à la mouvance présidentielle qui selon lui," n'a plus d'arguments. Ils ont peur d'entrer en contact direct avec les populations. Ils préfèrent se cacher derrière leurs militants et les réalisations du chef de l'État Macky Sall. Entre notre coalition et la leur, il n'y a pas photo."



Concernant l'audience accordée par le chef de l'État et l'annonce d'un plan d'urgence pour Rufisque, il ironise la situation. "Ils devraient revoir leurs attitudes. Ils s'agrippent maintenant sur Promovilles pour convaincre les Rufisquois. Mais ils se trompent lourdement, car il y a beaucoup de chantiers de l'État qui ne sont pas achevés. C'est cela l'urgence. Ils ne peuvent plus berner les Rufisquois, qu'ils le sachent. Le 31 juillet 2022, ils vont être très surpris car il n'y aura pas de remontada...", a déclaré le maire de la ville de Rufisque...