Le PPC a convoqué ce 1er juin à Rufisque, son secrétariat national pour discuter des nouveaux enjeux politiques. Une occasion pour le député Seydou Diouf, de relever le travail abattu par le parti lors des élections locales de 2022 et les relations entre le PPC et le chef de l'État Macky Sall.



Selon ce dernier, " j'ai eu une discution franche avec le chef de l'État sur l'éclatement de BBY à Rufisque lors des locales. Nous avons longuement échangé sur la dynamique d'unité, tirant des leçons des locales où on a perdu dans plusieurs localités... En vue des legislatives, l'union est la seule solution pour remporter la victoire. C'est pourquoi en tant que membre de la conférence des leader de Bby, j'ai l'obligation de rendre compte à mon parti...", fera-t-il savoir.



Une unité qui est en train d'être rebâtie avec des discutions entre responsables locaux de la mouvance présidentielle pour reconquérir le suffrage des Rufisquois, a-t- il ajouté." Des pourparlers qui ont été sanctionnés par un élan d'unité dans la ville de Rufisque et le reste du département. Ce qui nous rassure et c'est important d'en parler avec nos militants ...", a indiqué le député Seydou Diouf qui a été investi sur la liste nationale de Bby pour les législatives de 2022.