La tête de liste départementale de la coalition Bunt-Bi, Mme Aïta Ndiaye, a accompli son devoir au centre de vote de l'école élémentaire Cité Imprimerie.



À sa sortie, elle s'est dit rassurée par le déroulement du vote "qui se passe bien et calmement. Mais nous constatons qu'il n'y pas encore une grande affluence. D'après les informations que nous avons reçues de nos représentants dans les centres, il n'y a pas grand-chose à signaler. Nous déplorons, cependant, des tentatives d'achat de conscience surtout à Fass et à Dangou. Pour le déplacement des personnes âgées, nous avons demandé à nos militants qui ont des véhicules de faciliter leur déplacement."



Sur la série de défections, qu'a connue la coalition, Aïta Ndiaye dira qu'à Rufisque, "la situation est sous contrôle. Cela ne nous ébranle nullement. À Rufisque, c'est le parti Alliance Nationale pour le Développement Durable et Responsable, (ANDD/R) qui porte la coalition et ici on n'a presque pas de problème..."