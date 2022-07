Le candidat à la liste nationale de Benno Bokk Yakaar continue ses actions de massification dans la commune de Rufisque Ouest. Ce 19 juillet, Souleymane Ndoye s'est rendu au quartier Babou Salam où une forte mobilisation l'a chaleureusement accueilli.



Rassuré par l'engagement et la détermination des militants et sympathisants, il dira : "C'est vrai que la plupart des personnes qui ont pris la parole on n'était pas du même bord lors des locales. Mais cette fois-ci ce sont des élections législatives. Les composants sont sur le terrain pour battre campagne et on doit en faire de même. Nous devons investir le terrain pour défendre notre bilan. C'est le Sénégal qui est en jeu, l'heure n'est plus au meeting et au folklore...", a déclaré le député Souleymane Ndoye devant les populations de Babou Salam. "On a devant nous une opposition qui est très forte dans la manipulation. À chaque élection, on agite l'homosexualité, malgré tout ce que le chef de l'État a déclaré sur cette question. D'accord ils ont gagné les locales car on a commis des erreurs. Mais aux législatives nous devons accorder la majorité au président de la République.



Concernant le développement de Rufisque, surtout les nouvelles cités comme Babou Salam ou la cité Serigne Mansour, on a été clair sur la question. On doit se battre et gagner pour le défendre même si le chef de l'État a annoncé un plan d'urgence pour la vieille ville", a-t- il laissé entendre.



À ceux qui disent que Diagne Diop, tête de liste départementale de BBY n'est pas de Rufisque, souleymane Ndoye de révéler : "Oumar Cissé, tête de liste de YAW, ne passe jamais la nuit à Rufisque. Il dort à Sacré-Cœur 3. Il a été conseiller départemental pendant 7 ans, il n'a siégé qu'une seule fois. Il était conseiller municipal à la ville, il n'est resté que pendant 3 mois", a-t-il dénoncé...