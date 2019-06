Rufisque : Le peuple de Yène, derrière Gorgui Ciss, réaffirme son ancrage dans le PS.

M. Gorgui Ciss, maire socialiste de la commune de Yène, a organisé un méga meeting qui a réuni tous les acteurs politiques de la commune et d’autres camarades de parti venus des régions. Parmi eux, M. Bakary Bassène, secrétaire général de l’union régionale de Ziguinchor, Bounama Sall junior, responsable de la jeunesse socialiste, pour ne citer que ceux là.

Après avoir salué et remercié ses invités et ses camarades, le patron des socialistes de Yène, est revenu sur la vente des cartes de membre. Dans le département de Rufisque ce sont les communes de Yène et de Bargny qui arrivent en tête. En effet, dans la commune de Yène, ce sont 4.000 , soit 100% des cartes, qui ont été vendues. Ce qui prouve que le Parti socialiste est et restera maître dans cette coordination. Occasion, pour le maître des lieux de réaffirmer son ancrage dans la coalition BBY.