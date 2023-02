Rufisque : Le député Souleymane Ndoye casque fort pour la réhabilitation d’un pont et soulage les populations de la cité Filao.

La réhabilitation du pont reliant la cité Filao, un quartier de la commune de Rufisque Ouest, à elle-même, est l’une des plus pressantes doléances et urgente préoccupation des populations de cette cité et environs. Entamés depuis des années par le Conseil départemental de Rufisque, alors dirigé par l’honorable député Souleymane Ndoye, les travaux du fameux pont de Filao, ont été suspendus.



En effet, des problèmes avec l’entreprise qui n’a pas visiblement respecté ses engagements, sont à l’origine de l’arrêt des travaux, financé par le FERA. Des retards qui ont causé la résiliation du contrat. Une situation qui a causé des désagréments sur la mobilité des populations riveraines.



En effet, des personnes âgées et ou à mobilité réduite avaient toutes les difficultés à se mouvoir dans leur propre quartier. Constatant, la suspension des travaux et que les procédures pour l’attribution du marché à une nouvelle entreprise peuvent encore allonger la souffrance des populations, l’ancien président du Conseil départemental de Rufisque et initiateur du projet, le député Souleymane Ndoye, a décidé de soulager les populations.



En effet, il a décidé de réfectionner un pont défectueux qui menaçait la sécurité des populations de la cité Filao. Pour ce faire, en plus de ses moyens propres et après avoir décroché l’appui de la société Seneguindia, l’ancien président du Conseil départemental, s’en est ouvert au préfet du département et au maire de la commune de Rufisque Ouest. Les travaux ont été ainsi confiés à un Rufisquois, ingénieur en génie civil, Ibrahima Sall, conducteur des travaux à Eiffage/Marine.



Selon lui, « c’est grâce à Souleymane Ndoye que ce projet a redémarré car il était à l’arrêt depuis des mois. Les populations ont tout fait pour que ce pont soit construit mais dès qu’il s'en est chargé, les choses sont allées vite. Il a mis en place tout le matériel et le travail qui a été fait est de très haute qualité. Les matériaux utilisés sont les mêmes utilisés pour la construction des ponts dans le pays. Ce pont a une garantie de 75 ans et est aménagé en deux fois une voie avec des passages piétons. Les populations peuvent être rassurées quant à la sécurité de l’ouvrage », dira-t-il...