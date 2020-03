Rufisque : Le SIF vient au chevet de 700 ménages dans les communes de Bargny, Sébikotane et Bambilor.

Sous la houlette de l’adjointe au préfet de Rufisque, l’Organisation Secours Islamique France (OSIF) a organisé une rencontre d'évaluation de la première phase du projet d’appui à la résilience des jeunes et femmes vulnérables, porteurs d’initiatives dans les zones périurbaines de Dakar. L'ambition de ce projet est la mise en place d’un programme de filets sociaux productifs dans les communes de Bargny, Sébikotane et Bambilor pour une durée de trois ans, c'est-à-dire de 2019 à 2021. Cette rencontre a eu lieu ce mardi 3 mars 2020 à la préfecture de Rufisque. Occasion pour le Chargé de projet, de sécurité alimentaire et de moyens d’existence pour l’OSIF, M. Khadim Diop, de revenir sur les réalisations dudit projet durant sa phase 1.



Selon lui, par rapport à ses objectifs prioritaires liés à l’insertion des jeunes et à l’accompagnement des ménages, le projet a enregistré des résultats satisfaisants durant sa première année de mise en œuvre. « 700 ménages ont bénéficié de l’appui sur les kits alimentaires Ramadan et des moutons de sacrifice pour la Tabaski. S’agissant du volet insertion des jeunes, 95 ont été formés ainsi que la sélection de 250 ménages vulnérables pour le Cash transfert », a-t-il déclaré. À cela, Khadim Diop, d’ajouter que le bilan est mitigé parce qu’ils n’ont pas atteint tous leurs objectifs durant cette première phase. Malgré cela, il reste confiant que la deuxième sera meilleure. Ainsi, selon toujours M. Diop, 700 ménages répartis dans ces trois communes seront les bénéficiaires. « Au niveau de Bargny, on a 309 ménages, 231 au niveau de Bambilor et 160 ménages à Sébikotane. Le projet cible 200 Jeunes », a-t-il fait savoir.