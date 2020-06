Rufisque : Le MULHP lance l'opération « BANLIEUE ZÉRO DÉCHET »

Dans le cadre des opérations de désencombrement de la voie publique et du nettoiement des espaces publics, le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique en présence du Directeur Général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique, du Directeur de la Lutte contre les Encombrements, des préfets de Guédiawaye et Rufisque, a effectué sur trois jours (mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 juin) des opérations dans la banlieue Dakaroise au niveau des départements de Guédiawaye et Rufisque. Après l'opération du vendredi 26 juin à Rufisque, un bilan a été fait par la Direction Générale du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique. Selon monsieur Omar Ba, Directeur General de ladite Direction, le bilan est très satisfaisant : "sur Rufisque, c'est le Boulevard Maurice Guèye qui a été attaqué, c'est un travail que nous faisons en prélude de la promo ville pour l'élargissement de cette route nationale. Pour Guédiawaye, ces opérations de désencombrement et de nettoiement permettront dans le cadre des travaux du BRT, d'élargir des voix de contournement.''



Par ailleurs, le Directeur de la Lutte contre les Encombrements, le Lieutenant Colonel Maguette Mbaye a déclaré que " nous sommes ici à Rufisque pour une opération d'envergure simultanément au niveau des deux départements Rufisque et Guédiawaye. Depuis juin 2019, nous sommes dans Dakar et sa circonscription immédiate toutes les artères de Dakar ont été dégagées, il s'est senti une impérieuse nécessité de décentraliser les opérations vers la Banlieue". Poursuivant, le Lieutenant Colonel Maguette Mbaye affirme que le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a pris toutes les dispositions pour qu'il y ait un suivi. De ce fait, à chaque fois qu'on dégage des artères, il y'a des aménagements qui sont en train de se faire, déclare-t-il. Ainsi, M. Mbaye informe qu'il y aura de très lourdes sanctions pour les récidivistes. Le Directeur de la Lutte contre les Encombrements a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population en leur demandant de venir en appoint de ce qui se passe au ministère, de jouer leur partition en suivant ce qui se passe dans leur quartier...